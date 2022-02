Anna Valle: «La mia Lea, infermiera coraggiosa». Su Rai1 la nuova serie ambientata in corsia

di Donatella Aragozzini

Dopo il successo di Doc Nelle tue mani, che sta regalando a Mamma Rai ascolti esaltanti, la tv di Stato continua a puntare sulle storie ambientate in corsia. Lo fa con Lea Un nuovo giorno, 4 puntate in onda da stasera alle 21.25 su Rai1, con Anna Valle nei panni di un'infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna a lavorare nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara e qui ritrova l'ex marito interpretato da Giorgio Pasotti che l'ha tradita dopo che lei, all'ottavo mese di gravidanza, aveva perso il bambino che portava in grembo. Un personaggio caratterizzato da grande empatia, che ha saputo trarre forza dal proprio dramma.

«Emotivamente questo ruolo è stato pesante perché si tende ad allontanare il dolore», spiega l'attrice, «gli infermieri sono in contatto con la sofferenza, ma rendono più leggera la vita di chi si trova in ospedale. Quello che raccontiamo è l'ideale del medico e dell'infermiere, eppure negli ospedali italiani ci sono persone così, le ho viste: anche se nella sanità ci sono tanti problemi, come la carenza di personale, volevamo mostrare la parte bella. Per essere credibile mi sono preparata con l'aiuto di due infermiere eccezionali, che mi hanno insegnato come si usano determinati strumenti».

«Ma non è un medical alla Dr House, abbiamo voluto raccontare la parte umana della malattia, per far emergere la ferita profonda che c'è dietro a chi è ricoverato», puntualizza la regista, Isabella Leoni, spiegando di voler dedicare la serie «agli infermieri e reparti che hanno affrontato un momento tragico come quello che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, gli eroi di questa situazione».

Dello stesso avviso Pasotti, che da bergamasco ci tiene a ricordare tutti coloro che si sono spesi per gli altri nel periodo più critico dell'emergenza sanitaria, da lui stesso vissuto da vicino. «Io ho perso mia zia, era in uno dei camion che abbiamo visto sfilare», rivela, «Con questa pandemia abbiamo imparato a conoscere gente che ha sacrificato la propria vita personale per salvare le persone e il salvabile. Il padre di uno dei miei più cari amici è tra i medici vittime del Covid».

L'attore, che finora non aveva mai indossato il camice nella finzione, è laureato proprio in Medicina: «Ho realizzato il mio sogno, mentre giravo questa fiction ho pensato che quella poteva essere la mia vita. Ma non sarei stato un grande medico, il dolore mi spaventa».

