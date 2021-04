Canzone Segreta, Anna Valle guarda un video e scoppia in lacrime. Poi accade l'inaspettato

Canzone Segreta , Anna Valle in lacrime dopo un video. Poi accade l'inaspettato. Stasera, in onda su Rai1, il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della serata è l'attrice Anna Valle. Per lei, una sorpresa speciale.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia le sneakers, ma sono già sold out. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Non è possibile...»

L'omaggio all'ex Miss Italia inizia con un videomessaggio della sorella Antonella che le mostra il mare della loro Sicilia. Anna Valle si scioglie in lacrime. Ma è solo l'inizio. Irama canta per lei il brano degli U2 One, la canzone d'amore dell'attrice e del marito Ulisse.

Leggi anche > Amadeus, la scelta di Colapesce-Dimartino ai Soliti Ignoti spiazza tutti: «Lo hanno fatto davvero?»

E proprio durante l'esecuzione del brano, arriva alle spalle di Anna Valle - seduta sull'ormai celebre poltrona bianca - proprio il marito Ulisse con una rosa rossa. I due si abbracciano e si baciano teneramente. Poi ballano la loro canzone. «Non me l'aspettavo», commenta commossa l'attrice. Emozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA