Domenica In, Mara Venier e il segreto su Anna Tatangelo minorenne con Gigi D'Alessio: «Ho dovuto firmare...». Poi scoppia a piangere

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ospite di. La presentatriceal fianco di, suo attuale partner. Quel famoso giornoe in trasmissione lo avevano scoperto poco prima. Non avevano l'autorizzazione per mandarla in video e così Mara Venier ha ammesso:La cantante ha ripercorso quei momenti., dice. Ma la Venier non è d'accordo: «Eri bellissima, ma cosa pensavi di Gigi d'Alessio? Pensavi che tra voi sarebbe successo qualcosa?»., risponde la Tatangelo. «Quando ho detto a mia mamma della nostra relazione lei mi ha detto "ma se proprio sicura?" e hanno voluto parlare con Gigi. Alla fine mi hanno dato fiduca: "l'importante è che tu sia felice". Non mi hanno mai fatto pesare nulla, ci sono sempre stati e gli sarò sempre grata».Parlando del figlio Anna Tatangelo si emoziona: «Credeve che lui avesse bisogno di me, invece è il contrario: sono io che ho bisogno di lui. Mi guarda sempre in tv, una volta dopo esser venuta a Domenica In si è arrabbiato. Mi ha detto: "come si è permesso a trattarti così?"».Sulle: «Per la prima volta non mi sono trattenuta, ho pensato alla mia famiglia che mi stava guardando e mi sono sentita una ragazzina». E quando Mara Venier le mostra le foto di lei con la famiglia Anna Tatangelo scoppia in un pianto di commozione: «Le parole non servono».