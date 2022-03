Anna Safroncik, l'attrice riabbraccia il padre fuggito da Kiev: «Felicità indescrivibile»

Anna Safroncik tra le braccia del padre. Dopo giorni di agonia, conidvisa con i suoi follower, l'attrice ha potuto riabbracciare il padre, che è finalmente riuscito a scappare da Kiev. Su Instagram, Anna pubblica delle stories per condividere la sua gioia: «Felicità indescrivibile» dice mentre è stesa tra le braccia del padre e della sua compagna.

E ancora, con la gif "Daddy's girl" l'attrice si mostra sorridente accanto al padre. Dal momento in cui è scoppiato il conflito in Ucraina, l'attrice si è adoperata per mettere in salvo il padre, la compagna e molti altri sfollati. Ha dichiarato più volte il suo dissenso verso un agguato crudele da parte della Russia e spesso si è commossa parlando delle condizioni del popolo ucraino.

