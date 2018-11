Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel corso dell’ultima puntata di Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l’attricesi è sottoposta all’intervista della cassettiera. Il primo oggetto estratto è stato un termometro: “Questo termometro indica il mio amore viscerale per il teatro. Sono l’unica donna nel mondo ad aver interpretato Cyrano de Bergerac: se mi metto di profilo si capisce il motivo”, ha spiegato scherzosamente laalla conduttrice.“In realtà non mi considero brutta, mi ritengo atipica”. La carriera dell’attrice è legata nell’immaginario collettivo alla signorina Silvani della saga di Fantozzi. “Paolo Villaggio in occasione dei 40 anni di Fantozzi ha spiegato che mi aveva scelto perché ero un “cesso” ”. Gli ho risposto: “Un cesso sul quale avresti potuto poggiare volentieri il tuo sedere! Ma alla fine quando è morto ho scritto che Fantozzi era l’unico uomo che mi abbia mai amata”.L’attrice ha infine rivelato: “Quando c’è stato il funerale del mio compagno la sera stessa ho debuttato a teatro con Cyrano. Come ho fatto? L’attore vive le emozioni e i dolori mediante i personaggi: attraverso Cyrano avevo la possibilità di manifestare un dolore che non era il mio”.