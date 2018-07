Parlo da Sola, lo speciale di RAi 3 per Anna Marchesini a due anni dalla sua morte

La figlia di Anna Marchesini denuncia Barbara d'Urso e il padre: "Lo diffido dall'occuparsi di me" ripercorreremo i quarant'anni di carriera di Anna Marchesini.

Una ricchezza espressiva, quella di Anna Marchesini, che rivivrà grazie a immagini di repertorio inedite per la tv, animazioni grafiche, e nel racconto e nei ricordi

“La comicità – diceva Anna Marchesini – non è superficialità, la comicità è la forma più alta di espressione. Naturalmente qualcosa devi aver conosciuto, aver attraversato, per avere la visione del contrario, dell’ombra delle cose e fare l’acrobazia della risata che è una capriola nel vuoto”. Stasera Rai 3 la celebra in tutta la sua grandezza a partire dalle 21.15 con Parlo da Sola.

: è questo il titolo dello speciale che Rai Tre dedica addalla morte della grande attrice. E questa sera lunedì 30 luglio, alle 21.15,dedica uno ricordo affettuoso alla componente del trio con cuiSarà l'occasione per ritrovare i suoi tantissimi personaggi rappresentati negli anni sul palco: dalla Signorina Carlo, la Sora Flora, la sessuologa Merope Generosa e molti altri personaggi, attraverso sketch (anche inediti) e immagini di repertorio., ai microfoni di Pino Strabioli, di chi Anna Marchesini l’ha conosciuta e amata: da Pippo Baudo alla sorella Teresa, da Piera Degli Esposti alla grande Gina Lollobrigida. E, naturalmente,con i quali ha composto un famoso trio comico.