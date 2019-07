Anna Marchesini, tre anni senza il suo talento. Il ricordo tramite alcuni dei suoi sketch

Martedì 30 Luglio 2019, 22:08

. Ormaiche l'attrice è scomparsa, dopo una lunga malattia. Ma in questi tre anni l'affetto dei fan nei suoi confronti non sembra affatto diminuito. Fu il fratello di Anna, Gianni, a dare la notizia della sua morte con un lapidario post su Facebook. La Marchesini, era malata da tempo di artrite reumatoide, e, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, commosse il pubblico, proprio perché visibilmente provata dalla malattia. Era il novembre del 2014. Una partecipazione coraggiosa per ricordare il suo amore per il teatro, la parola ma soprattutto e nonostante tutto la vita.Sono passati una trentina d'anni eppure gli sketch del Trio Marchesini-Solenghi-Lopez fanno ridere a crepapelle come allora.La comicità del Trio, rilettura parodistica dell'omonimo dramma manzoniano, trasmesso su Rai 1 in 5 puntate,è stata anche un'attrice solista: nel 1995 Rai Uno le commissiona la registrazione di uno spettacolo comico, un monologo con i suoi principali personaggi. Nel 1996/97 si registra l'ultima collaborazione Marchesini-Solenghi al Teatro Eliseo di Roma con lo spettacolo 'Due di Noì, una pièce di due atti unici che contiene una breve commedia comica. Tra le ultime apparizioni spicca quella del 2008 quando torna in televisione per celebrare i 25 anni di attività de Il Trio dando vita allo spettacolo 'Non esiste più la mezza stagionè.E poi i monologhi - tra i tanti Parlo da sola, Una patatina nello zucchero, fino alle Due Zittelle - in cui la Marchesini arriva a fare fino a 15 personaggi, scritti, recitati e pure diretti da sola.La malattia, che peggiora piano piano, la fiacca ma non l'abbatte. Si aggiunge una separazione più che dolorosa con Paki Valente, padre della figlia Virginia che pochi giorni fa, 23 anni, si è laureata e Anna ha avuto almeno la gioia di vederla. All'Accademia Silvio D'Amico che tanto amava ci era tornata come maestra nel 2007, stesso anno in cui momentaneamente il Trio era tornato insieme per autofesteggiare i 25 anni. Costretta dalla malattia a diradare il teatro, aveva cominciato a scrivere - tre libri Il terrazzino dei gerani timidi (Bur), Di Mercoledì (Bur)e Moscerine (Rizzoli). Per il pubblico televisivo il 2 novembre 2014 uno shock vederla così malata ospite di Fabio Fazio, una partecipazione coraggiosa per ricordare il suo amore per il teatro, la parola ma soprattutto e nonostante tutto la vita.