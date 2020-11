Morta la chef Anna Dente, regina della cucina romana e volto noto de "La Prova del Cuoco"

Lutto nel mondo della ristorazione: è morta la chef Anna Dente, proprietaria dell'Osteria di San Cesareo e nota per aver messo su uno dei ristoranti più rinomati della tradizione gastronomica romanesca e laziale. Anna Dente è scomparsa a quasi 77 anni a causa di una malattia. Il suo volto era conosciuto anche al pubblico della televisione per le frequenti apparizioni a “La Prova del Cuoco”, con Antonella Clerici.

Era ricoverata in gravi condizioni presso una casa di cura ed era stata costretta ad allonanarsi dai fornelli proprio in occasione del venticinquesimo anniversario dall'apertura del suo ristorante. Il 17 novembre scorso, l’Osteria di San Cesario ha compiuto 25 anni, vissuti tra le mete più apprezzate. Per la sua cucina Anna è stata anche ambasciatrice eletta dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio.

Sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale di San Cesareo si legge: «Si è spenta questa mattina Anna Dente, dopo giorni di sofferenza. Grazie ad Anna la nostra tradizione culinaria ed il nostro paese, sono stati conosciuti in tutto il mondo. Il Sindaco, Alessandra Sabelli, a nome di tutto il Consiglio Comunale e della Comunità sancesarese, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Ferracci per la perdita di Anna».

