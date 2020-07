Anna e Andrea dopo Temptation Island, il tentatore Carlo svela tutto: «Ecco la verità su di lei...»

di Emiliana Costa

Sule ultime novità.A poche ore dalla fine di Temptation Island, i primi nodi iniziano a venire al pettine. Carlo Siano, il tentatore che durante il reality si era avvicinato ad Anna Boschetti, ha vuotato il sacco in un'intervista per il magazine Uomini e Donne.Ecco le sue parole in merito ad Anna, la concorrente più chiacchierata dell'ultima edizione: «Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo».E continua: «C’era un bel dialogo e agli altri diceva che ero l'unico con cui riusciva ad aprirsi. Dopo aver visto le puntata da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata, non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei.». Risponderà Anna alle critiche di Carlo? Staremo a vedere.