Andrea Zenga a Verissimo: «Con Rosalinda una cosa importante». Toffanin commossa

Andrea Zenga, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, insieme alla mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò, ha parlato della sua storia con Rosalinda Cannavò, nata nella casa del Grande Fratello Vip. «Ero disposto a fare un passo indietro - dice il figlio dell'ex portiere e ora allentore Walter - e uno in avanti per lei, per fortuna ho fatto quello in avanti. Quella con Rosalinda una conoscenza che ho voglia di portarmi fuori, ci siamo avvicinati molto e secondo me ci sono le basi per conoscerci fuori, costruire qualcosa di importante. Con lei è stato tutto naturale». Le parole di Andrea commuovono tutti nello studio.

Ancora Andrea Zenga: «Non mi interessa del suo passato, non conosco Adua, ho conosciuto e voglio continuare a conoscere Rosalinda. La mia esperienza al GFVip? E' stato un percorso costruttivo, sono stato me stesso e mi ha fatto piacere sentire l'affetto dei miei cari. Mia mamma e mio fratello sono fieri di me».

Nicolò e la mamma Roberta Termali entrano poi in studio, per raccontare il difficile rapporto con il padre e l'ex Walter. «Io gli ho mandato un messaggio - ha detto Roberta Termali - per buttarci alle spalle il passato che lui penso però abbia frainteso. Spero però che ci sia modo per ricostruire qualcosa con i figli, come dice Andrea: prima come uomini, poi come amici e poi spero come padre e figlio».

