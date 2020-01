Andrea Vianello, ritorno in tv dopo l'ictus: «Incredibilmente emozionante»

Stasera torno in tv, dopo un anno, ospite di @MaxGramel al @LeParoleRai3, per raccontare il mio libro Ogni parola che sapevo. Appunto. Quella appena passata sembrava la mia notte prima degli esami. — Andrea Vianello (@andreavianel) January 18, 2020

Tornare in tv è stato incredibilmente emozionante. Grazie a tutti i messaggi, davvero, in particolare quello via Messenger di Lucia, l'infermiera del 118 che mi ha soccorso a casa quel 2 febbraio. Grazie, Lucia

Domenica 19 Gennaio 2020, 11:22

Un ritorno in tv graditissimo e «incredibilmente emozionante», come lo ha definito il diretto interessato., giornalista e conduttore Rai, è tornato sul piccolo schermo dopo essersi ripreso dall'che lo aveva colpito il 2 febbraio dello scorso anno., infatti, è stato ospite di, su. Su Twitter, il conduttore televisivo aveva annunciato, prima di prendere parte alla trasmissione: «Torno in tv dopo un anno, per raccontare il mio libro 'Ogni parola che sapevo'. Appunto. Quella appena passata sembrava la mia notte prima degli esami».L'esperienza dell'ictus, che ha causato all'ex direttore di RaiTre l'incapacità temporanea di parlare e anche di pronunciare i nomi dei figli, è diventata l'occasione per scrivere un libro, edito da Mondadori e in uscita il prossimo 21 gennaio.Dopo essere stato ospite di Massimo Gramellini, su Twitterha scritto: «».