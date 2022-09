Andrea Delogu contro le polemiche sulle nuove veline: «Avete la puzza sotto il naso»

Andrea Delogu è intervenuta su Twitter per commentare la polemica riguardo la scelta delle nuove veline di Canale 5. Solo ieri, sono state annunciate le ballerine della nuova edizione di Striscia la Notizia: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Sui social se ne sono sentite davvero di ogni nelle ultime ore, e sulla questione è voluta intervenire direttamente la conduttrice Andrea Delogu.

Il tweet di Andrea Delogu

«Che problemi avete con le Veline? Tutti questi “nel 2022 ancora le veline?”», ha sbottato la scrittrice. Dopo l'annuncio delle due nuove vallette, i nomi di Cosmary e Anastasia sono diventati primi in tendenza sul social dell'uccellino blu. Le critiche sono nate dai commenti di alcuni utenti, i quali non riescono a comprendere il motivo per cui ancora oggi in un programma di informazione e istruzione venga inserita una figura come quella della velina.

Il tweet della Delogu prosegue così: «Sì, e meno male, sono ragazze e ragazzi che sanno ballare, o almeno lo vogliono fare, e per molti mesi hanno un lavoro onesto. Le mancanze di rispetto stanno altrove», accanendosi contro le critiche nei confronti di una professione dignitosa che sicuramente le due nuove ragazze, di entrambe 22 anni, svolgeranno con passione.

La risposta degli utenti

«Che puzza sotto il naso che avete!», ha poi concluso Andrea Delogu, alzando un polverone con il resto degli utenti che, in tutta risposta, hanno commentato il tweet esprimendo il loro parere: «Non possiamo ritenere il lavoro delle veline importante anche perchè quello che fanno loro non è propriamente ballo, la danza è un'altra cosa».

Che problemi avete con le Veline? Tutti questi “nel 2022 ancora le veline?”. Sì, e meno male, sono ragazze e ragazzi che sanno ballare, o almeno lo vogliono fare, e per molti mesi hanno un lavoro onesto. Le mancanze di rispetto stanno altrove. Che puzza sotto il naso che avete! — Andrea Delogu (@andreadelogu) September 14, 2022

