Andrea Delogu si sente male a Vita in Diretta, il gesto di Marcello Masi commuove il web

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri, la conduttrice del contenitore estivo di Rai1 non si sarebbe sentita in piena forma e durante uno degli ultimi collegamenti, si è seduta in terra. A quel punto, il suo compagno di viaggio Masi ha compiuto un gesto che ha fatto il giro del web.Ma andiamo con ordine.», aveva detto. Forse stanca per la maratona a cui è sottoposta negli ultimi giorni per sostituire Diaco. Così,A quel punto,Ieri sera, Andrea Delogu ha ringraziato pubblicamente il giornalista con una storia su Instagram in cui ha scritto: «». E i fan apprezzano.