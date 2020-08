Andrea Delogu, l'annuncio a sorpresa a Vita in Diretta: «Domani non so se saremo in onda, vi faremo sapere...». Ecco cosa sta succedendo

di Emiliana Costa

Oggi, il programma contenitore di Rai1 condotto daè iniziato con largo anticipo alle 14, per sostituire Io e Te, sospeso per un caso di covid.In apertura di programma,, in collegamento via skype, ha salutato i telespettatori e ha spiegato la situazione: «Stanno facendo i tamponi a tutta la squadra, io sono negativo. Ho le mie spigolature, ma ho condotto la trasmissione con passione. Voglio bene ai telespettatori di Rai1».dovrebbe sostituireper tutta la settimana, fino alla chiusura di venerdì 4 settembre. Ma sul finale di trasmissione, Andrea Delogu ha annunciato: «Domani non sappiamo se ci saremo dalle 14, dipende da come vanno le cose (i tamponi alla squadra di Io e Te, ndr), vi faremo sapere».