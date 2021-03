Amici sbarca su Prime Video con il commmento di Maria De Filippi. Tutte le edizioni

Il talent show di Maria De Filippi, Amici, supera i confini della tv generalista di Mediaset ed arriva in streaming su Amazon Prime Video, diventando quasi un appuntamento seriale. Diversi gli appuntamenti disponibili per i fan del talent, Amici Daily – Pomeriggio, Amici Daily – Sera, Amici – Pomeridiano del sabato e Amici – Il Serale.

Leggi anche > L'eredità, la concorrente sbotta in diretta: «Lo brucio...». Flavio Insinna s'infuria: «Non si fa»

E per Prime Video arriva anche l'appuntamento settimanale Amici Specials, con il commento esclusivo della padrona di casa. Si tratta di un format con immagini totalmente inedite che porteranno a conoscere ancora di più i protagonisti della XX edizione di Amici, ospiti d’eccezione e il meglio della settimana.

Per quanto riguarda la striscia pomeridiana di Amici che su Canale 5 va in onda alle 16:10, su Prime Video sarà disponibile a partire dal giorno successivo, stesso discorso per la striscia serale che racconta la vita degli allievi nella scuola e nella casa di Amici, in onda dal lunedì al venerdì alle 19 su Italia 1.

I fan di Amici però aspettano un giorno in particolare, il sabato pomeriggio, quando gli allievi possono esibirsi di fronte ai professori per mostrare i loro progressi e le nuove conoscenze acquisite durante la settimana ma soprattutto per riconfermare il banco nella scuola ed aspirare ad Amici Serale, in prima serata su Canale 5. Anche in questo caso sarà possibile godersi la puntata dal giorno seguente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA