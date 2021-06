Amici, Maria Zaffino com'è ora: la storica ballerina nonna a 43 anni

I fan di Amici ricorderanno Maria Zaffino, la bionda ballerina professionista che illustrava le coreografie agli allievi delle prime edizioni. La danzatrice ha 43 anni e sta per diventare nonna. È stata la stessa ex ballerina di ‘Amici di Maria De Filippi’ a dare l’annuncio sui social mostrando una foto che mostra la figlia Chiara, 20 anni, in dolce attesa.

Leggi anche Romina Carrisi a Oggi è un altro Giorno: «L'amore tra mamma e papà una favola, ecco il loro segreto»

Amici, Maria Zaffino nonna a 43 anni

«37esima settimana amore di mamma. Nonna ti aspetta a braccia aperte», ha scritto in una storia di Instagram. Maria ha fatto parte del cast di Amici nei primi anni duemila supportando gli insegnanti Maura Paparo e Garrison Rochelle. Ballava spesso con Kledi e ben presto ha conquistato il pubblico. Ha avuto anche una relazione con uno degli allievi, Michele Massaloni e poi ha incontrato Daniele, padre della sua seconda figlia, nata nel 2015, e si è sposata nel 2019.

Amici, Maria Zaffino nonna a 43 anni

Oggi sta per diventare nonna giovanissima in quanto compirà 44 anni a settembre. La figlia Chiara aspetta un bambino che arriverà presto. La ballerina ha lavorato per moltissimi anni in tv, ballando anche a Buona Domenica con Gianni Sperti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA