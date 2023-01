Amici, Floris incontra i ragazzi per parlare di scuola e cita Gramsci: «Istruitevi, agitatevi e organizzatevi» VIDEO

Giovanni Floris ospite speciale nella puntata di "Amici" di venerdì 27 gennaio. Il giornalista è stato invitato dai professori, per parlare ai ragazzi dell'importanza dell'istruzione. «Leggere un libro è un modo per scoprire come altri hanno vissuto la vita e quindi fare meno errori», ha detto il presentatore di "Dimartedì".

Gigi Marzullo in via Teulada con la mascherina uguale alla camicia che indossa in tv FOTO DI RINO BARILLARI

Gigi Bici, Barbara Pasetti confessa l'omicidio: «Sono stata io». Chiuse le indagini

Amici, cosa ha detto Floris

«Se ci rendessimo conto che tutti noi siamo persone che sbagliano, staremmo un po' più accorti nel muoverci e saremmo più curiosi nel vedere gli altri come si comportanto», ha detto Floris, seduto davanti ai banchi degli allievi, che hanno ascoltato con attenzione quello che aveva da dirgli. «Guardiamo tutto, contaminiamoci, guardiamo le altre culture, le altre persone, gli altri modi di pensare, le altre religioni e gli altri orientamenti sessuali. Solo guardando le differenze diventiamo più forti. Quando non guardi alle differenze con curiosità perché pensi di essere forte, è il momento in cui sei più debole di tutta la tua vita», ha proseguito il giornalista.

Floris cita Gramsci

Prima di andare via, Giovanni Floris ha citato Antonio Gramsci, tra i fondatori del partito comunista italiano. «Gramsci è passato di moda, ma dovrebbe piacere anche a chi non è di sinistra. Diceva: "Istruitevi perché avremo bisogno di tutte le nostre intelligenze. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza».

Un incontro davvero speciale per la classe di #Amici22 con il giornalista Giovanni Floris! pic.twitter.com/Mi9fdohZxT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 27, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA