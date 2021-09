Amici 21, Roberto Baggio è il super ospite: «Per realizzare i propri sogni bisogna restare umili»

Amici 21 di Maria De Filippi è iniziato. I riflettori si sono accesi sulla prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Tante le novità, tra cui la partecipazione del figlio di Gigi D'Alessio, Luca. Ma tra i tanti ospiti presenti in studio si è visto anche il «divin codino» Roberto Baggio.

L'ex numero 10 ha lasciato il suo banco a Serena, la ballerina voluta in squadra da Raimondo Todaro. Prima di lasciare lo studio, Maria ha voluto ringraziare Roberto Baggio per la sua partecipazione invitandolo a dare un consiglio ai ragazzi, pronti a lottare per realizzare il loro sogno.

Il divin codino, quindi, ha consigliato ai ragazzi della nuova classe di Amici 21: «Per realizzare i vostri sogni bisogna restare umili! Ho la fortuna di vivere dove posso mettermi alla prova ogni giorno. Io penso che la fortuna soprattutto per tutti e per i ragazzi che stanno costruendo il proprio futuro, sia mettersi alla prova e appassionarti anche a cose nuove. Ora ho trovato cose nuove, bisogna rinnovarsi, trovare degli obiettivi davanti».

