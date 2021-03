Amici 20, il serale: quando inizia, gli allievi ammessi, il nuovo direttore artistico, i giudici e tutte le novità

Amici 20, il serale: quando inizia, gli allievi ammessi, il direttore artistico, i giudici e tutte le novità. Dopo il successo di C'è Posta per te, Maria De Filippi ritorna su canale 5 da sabato 20 marzo, per nove pupntate, con il serale della scuola più amata d'Italia.

Amici 20, quando inizia il serale e quando ci sarà la finale

Il serale di Amici 20 partirà sabato 20 marzo su canale 5, durerà 9 puntate e la finale, salvo cambiamenti, è prevista per il 15 maggio.

Amici 20, ecco chi è il nuovo direttore Artistico

In questa nuova edizione non ci sarà più Giuliano Peparini. Il Direttore artistico del Serale di Amici è Stephane Jarny. Coreografo internazionale, ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo, ha collaborato con grandi artisti tra cui Kylie Minogue, Bob Sinclar, Vanessa Paradis

Amici 20, gli allievi ammessi al serale

Nello Speciale di Amici andato in onda sabato 13 marzo Aka7even, Deddy e Tancredi (cantanti) e Alessandro, Giulia, Tommaso e Martina (ballerini) hanno conquistato la maglia del Serale, aggiungendosi a Gaia, Sangiovanni, Enula (cantanti) e a Samuele, Rosa e Serena (ballerini). In totale sono quindi 17 gli allievi

Amici 20, la giuria

Al momento bocche cucite sulla nuova giuria ( uni co rumors per ora la presenza fissa nel cast di Stefano De Martino), sul regolamento e se in studio ci sarà o meno il pubblico. Gli allievi dovrebbero essere divisi ancora una volta in squadre, ma anche in questo caso si aspetta la conferma ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 11:53

