Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile a "Verissimo" dopo la finale: «Come aver vissuto tre vite diverse»

Giulia Stabile e il fidanzato Sangiovanni dopo “Amici 20” ospiti a “Verissismo”. La vincitrice di “Amici 20”, Giulia Stabile e il fidanzato Sangiovanni, secondo classificato, sono stati ospiti del salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin: “Abbiamo vissuto 3 vite diverse – ha spiegato il cantante – ma è quello che vogliamo fare”

Amici20, Giulia Stabile: «Ho vinto restando me stessa»

Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile a "Verissimo"

Sangiovanni, ospite a “Verissimo” con la fidanzata Giulia Stabile, ha parlato della sua esperienza ad “Amici 20”: “Abbiamo avuto 3 vite diverse - ha spiegato - Quando siamo entrati la nostra esistenza era diversa, siamo rimasti per 6 mesi in un contesto nuovo e poi abbiamo conosciuto ancora un’altra vita una volta usciti. E’ un po’ strano ma è quello vogliamo fare…”.

Situazione simile per Giulia Stabile: “Per me più che altro è stato come addormentarmi, sognare e risvegliarmi in una vita nuova”.

Nella finale Sangiovanni si è scontrato con la fidanzata Giulia Stabile, che poi ha vinto il talent: “Vivere la finale con lei è stato il momento più bello che ho vissuto. Non me ne vogliano gli altri concorrenti ma per me non poteva esserci conclusione migliore. Contentissima di avere la mia Lady al mio fianco”.

Sangiovanni ha parlato anche delle difficoltà incontrare durante la sua infanzia: “Ero un bambino molto vivace, non andavo bene a scuola e avevo un rapporto travagliato con le persone e con i contesti. Ero un po’ chiuso, aveva idee e pensieri differenti dagli altri. Avevo due fratelli molto più grandi e questo mi ha abituato a pensare come un adulto. La scuola per me è stata veramente difficile, sono stato malissimo. Ho ricevuto tanti commenti che mi hanno pesato da persone adulte, insegnati, e questa cosa me la sono portata aventi nel tempo. Alla fine sono riuscita ad affrontarla e superarla. Con “Amici” sono rimasto io ma con qualcosa in più”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA