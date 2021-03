Amici 20, sabato la prima puntata: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash i nuovi giudici. Ospiti Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo

Amici 20, sabato la prima puntata: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash i nuovi giudici. Ospiti Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo. Sabato 20 marzo 2021 in prima serata su Canale 5 dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi dà il via al Serale della ventesima edizione del talent show. Sono 17 i ragazzi che partecipano. Solo uno di loro sarà il vincitore. Scendono in campo tre squadre formate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi .

Domani, sabato 20 marzo, Maria De Filippi apre le danze della fase Serale Amici 20, il talent show più longevo della tv. Per il debutto tre ospiti: l’attrice, amica e compagna di avventure televisive Sabrina Ferilli e i comici “aficionados” del talent show Pio e Amedeo.

Amici 20, le squadre

Quest’anno la formula in studio del Serale prevedere tre squadre formate ognuna da due Prof: Alessandra Celentano è in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini affianca Arisa, e Veronica Peparini guida la squadra con Anna Pettinelli. Ogni coppia di Prof porta nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi : Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula, cantanti. Tommaso e Serena, ballerini

Arisa e Lorella Cuccarini: Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla, cantanti. Rosa, Martina e Alessandro ballerini

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even, cantante, Giulia e Samuele, ballerini.

Amici 20, i giudici esterni

A valutare in studio le performance artistiche 3 bellissimi e competenti giudici di gara: l’affascinante conduttore partenopeo Stefano De Martino; il blasonato e amato Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante frontman dei Kolors Stash.

Amici 20, il direttore artistico

Ad Amici debutta come Direttore artistico e coreografo dello show (per la prima volta in Italia) l’artista francese Stephane Jarny.

Amici 20, i discografici

In questa edizione Amici 20 ha adottato in modo più marcato l’iter di permettere ai giovani cantanti di collaborare già al loro primo inedito con esperti produttori discografici tra cui Zef, Michele Canova, FrenetiK&Orang3, DRD, Federico Nardelli, Francesco “katoo” Catitti e Giordano Colombo, mentre ai giovani ballerini ha dato l’opportunità di essere supportati anche da coreografi esterni come Michele Merola, Nancy Berti, Rita Pivano e Thomas Signorelli oltre che dallo staff di ballerini professionisti di Amici.

Una novità di questa stagione è stata l’utilizzo delle classifiche: graduatorie stilate dalle radio, dalle etichette discografiche da esperti artisti musicali e da grandi nomi della danza nazionale ed internazionale che hanno permesso durante il lungo percorso preparatorio di conoscere come il mondo esterno li giudica, li valuta dandogli una possibile proiezione di ciò che li aspetta.



Amici 20, la diretta e gli appuntamenti del daytime

Amici prosegue anche con gli appuntamenti quotidiani su: Canale5 alle ore 16.10 e Italia 1 alle ore 19.00 . Gli appuntamenti della Tv generalista sono entrambi disponibili dal 5 marzo on demand sulla piattaforma Prime Video di Amazon che settimanalmente (al martedi) propone un inedito Specials raccontato

