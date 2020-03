Amici 19 questa sera la semifinale a cinque. Televoto già aperto. Torna Alessia Marcuzzi

Amici 19

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Su Canale 5 torna il talent show condotto da Maria De Filippi. Cinque giovanissimi talenti, tra cantanti e ballerini avranno l'opportunità di giocarsi i quattro posti disponibili per la finale.Sono rimasti in cinque contendersi la finalissima di, tre cantanti: Nyv, Gaia E Giulia e due ballerini: Javier e Nicolai. A decretare il primo finalista sarà il pubblico attraverso il televoto che è già stato aperto. Però, l'allievo più votato prima di poter andare direttamente in finale, dovrà passare attraverso la giuria. Quersta sera torna Alessia Marcuzzi, che farà parte della giuria insieme a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte.