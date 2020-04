Amici 19, Fedez fa gli auguri a Gaia via social: «Spacca tutto»

Amici di Maria de Filippi: la finalissima

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaia è una delle favorite alla vittoria della diciannovesima edizione diche abbiamo seguito in diretta minuto per minuto. La cantante non è nuova ai talent, nel 2016 ha partecipato ae il suo tuto era Fedez, che ha voluto fargli sentire la sua vicinanza.Gaia è una delle favorite alla vittoria di. Tre anni fa ha parteciapto anche ade il suo ex giudice, Fedez, ha pubblicato sulle sue storie di Instagram un messaggio per la sua ex pupilla.«Non seguo Amici, ma ho letto della finale di stasera. Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme e non posso che augurarti ciò che meriti.».