Amici 18, la finale: Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin giudici d'eccezione

Amici18

Venerdì 24 Maggio 2019, 15:47

Domani, sabato 25 maggio, torna per l'ultima volta l'imperdibile l’appuntamento con Maria De Filippi e lache seguiremo come sempre in diretta suIl tenoresono i quattro finalisti che sono pronti a incantare e catturare l’attenzione del pubblico in studio e a casa.Secondo il bookmaker Stanleybet.it, il tenore Alberto è senza rivali, la sua quota è crollata a 1,25, mentre Giordana segue a 4,50.I quattro talenti si sono distinti non solo per l’innegabile talento ma anche per la dedizione, la capacità di apprendere e migliorare, la grinta e l’attitude.Solo uno di loro vincerà:A decretare il vincitore, il pubblico a casa che vota il proprio preferito attraverso sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome dell’allievo. Nella serata verrà assegnato anche il premio di categoria, del valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro. In studio torna Irama.