Amiche da morire: la trama, il cast e il trailer del film di stasera su Rai 3

AMICHE DA MORIRE, LA TRAMA

AMICHE DA MORIRE, IL CAST

AMICHE DA MORIRE, IL TRAILER DEL FILM IN ONDA STASERA ALLE 21:15 SU RAI 3

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15

Stasera, ore 21:15 su Rai 3, andrà in onda il», commedia italiana scritta e diretta da. La pellicola è uscita nelle sale nel 2013 e racconta le avventure di Gilda, Olivia e Crocetta, in uno sperduto paese di un arcipelago della Sicilia. Insomma, un venerdì sera dedicato al disimpegno con una classica commedia all'italiana, con tante attrici belle e brave.Gilda, Olivia e Crocetta sono tre donne molto diverse fra loro che vivono nello stesso paese siciliano. Gilda è una prostituta che viene dalla penisola ed è la neo arrivata in paese, Olivia è felicemente sposata mentre Crocetta ha una brutta nomea da iettatrice. Le tre donne si ritroveranno loro malgrado in mezzo fra una banda di fuorilegge e i poliziotti che sono alle loro calcagna.Claudia Gerini interpreta Gilda, mentre Sabrina Impacciatore è Crocetta ed infine troviamo Cristiana Capotondi nel ruolo di Olivia. Fra gli attori protagonisti del film troviamo anche Vinicio Marcioni e Corrado Fortuna.