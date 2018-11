Finalmente. Dopo l’anteprima al cinema – il 1, 2 e 3 ottobre – dei primi due episodi, la, per la r, andrà in onda sudal 27 novembre alle 21.25 e in contemporanea online su Rai Play, nonché in Ultra Hd sul canale Rai4k (tasto 210 del telecomando di TivùSat) e su TimVision.Ambientata in una Napoli pericolosa e affascinante, dove negli anni 50 nasce tra le piccole Elena “Lenù” e Raffaella “Lila” (Elisa Del Genio e Ludovica Nasti da bambine; Margherita Mazzucco e Gaia Girace da adolescenti, foto), un legame che durerà tutta la vita, fatto di amicizia vera e grande rivalità, la trasposizione del primo libro della quadrilogia della scrittrice dall’identità misteriosa, realizzata da Wildside e Fandango, segna ilper la prima volta partner del colosso della serialità a stelle e strisce.E proprio, domenica scorsa, in versione originale (in italiano/napoletano) sottotitolata, che ha conquistato 242.000 telespettatori con lo 0,05% di share, ascolti di tutto rispetto considerando la vastità della platea americana, e una risposta positiva anche dalla critica. «È andata molto bene, siamo entusiasti del risultato» commenta Lorenzo Mieli di Wildside, annunciando che la serie è stata venduta in 56 paesi. Alla sceneggiatura ha collaborato anche la Ferrante ma, spiega il regista, «il romanzo era già il 95% del nostro lavoro, abbiamo cercato di disturbarla il meno possibile. Sospetto che desiderasse una trasposizione anche più infedele». Costanzo invece confida: «Mi trovo a mio agio con le eroine, con i personaggi femminili, quindi mi è venuto naturale».