Amedeo Guerra scappato in Grecia, i vicini: «Molti sapevano la verità». La mamma: chiedete alla moglie, ha fatto tutto lei

Scappa a Patrasso, in Grecia, fingendo il suicidio. Dopo 10 anni la famiglia scopre la verità e lo rintraccia, grazie a "Chi l'ha visto?". La vicenda di Amedeo Guerra è ormai nota a tutti, o quasi. L'uomo è scappato dalla sua vecchia vita, nonostante avesse due figlie di 16 e 12 anni, una delle quali diventata mamma nel frattempo. L'ex moglie, dalla quale si era separato prima di sparire, ha raccontato di non aver mai accettato l'idea del suicidio.

E anche i cittadini di Lugo, la cittadina dove la famiglia viveva, a quanto pare non si sono mai bevuti la messinscena. «Si mormorava da tempo che fosse scappato», una delle voci raccolte da Repubblica. La mamma dell'uomo, che ha ricevuto la lettera d'addio come l'ex moglie, non ha voglia di commentare "il miracolo": Sono solo contenta che è vivo, parlate con la moglie, ha fatto tutto lei...», dice la signora Pasqualina, rimasta vedova da qualche mese.

Adamo Guerra finge il suicidio e scappa in Grecia, ritrovato da "Chi l'ha visto?": chi è e come ha fatto a diventare un fantasma

Annuncia il suicidio a moglie e figlie e sparisce nel nulla, dopo 10 anni la scoperta choc: «È vivo, si trova in Grecia»

I vicini sapevano

A quanto pare, quello di "Chi l'ha visto?" non è stato uno scoop per qualcuno a Lugo. «Questa cosa girava già da un pezzo, i genitori facevano finta di non sapere», dice un vicino di casa.

