Ambra Angiolini: «Il mio unico fallimento? La fine della storia con Renga. Sono caduta in depressione»

Ambra Angiolini parla apertamente della sua vita sentimentale e ammette che il suo unico vero fallimento è stata la fine della storia con Francesco Renga, padre dei suoi figli. Ambra si è raccontata in una intervista a Vanity Fair, ripercorrendo la sua carriera ma anche i momenti più importanti della sua vita privata.

«Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco», il padre dei suoi figli, ha spiegato la conduttrice pronta per la sua nuova avventura a XFactor. «Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione», ha continuato Ambra.

Spiega di avere molta paura del giudizio, ma non quello degli altri, il suo. Ambra è una mamma che si dedica molto ai suoi ragazzi, di Leonardo, che oggi ha 16 anni dice: «con lui sono sempre in travaglio, è sempre lì, nella pancia e mette i piedini sotto le costole e spinge», mentre Jolanda: «È l’universo, invoco lei quando sono in crisi. È la cura del mondo». I figli sono entrambi adolescenti e lei che ha avuto un'adolescenza complicata, attraversata anche dalla bulimia, spiega di capire molto bene i tormenti che stanno attraversando in questa fase della loro vita.

Oggi ammette di essere felice: «Il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto».

