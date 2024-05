Ambra Angiolini insultata dai giornali, Raffaello Tonon commenta: «Che noia, se fai questo mestiere devi essere temprato»

Di recente Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata di Ambra Angiolini, che mercoledì scorso ha pubblicato vecchi articoli di giornale risalenti agli anni 90 in cui veniva definita letteralmente un ‘palloncino gonfiato’. Non solo. Pare che quegli stessi giornali all'epoca le dessero della ‘ragazza extra large’. In studio assieme alla conduttrice Myrta Merlino erano presenti anche Raffaello Tonon e Sara Manfuso, che si sono scontrati per le loro vedute diverse sulla questione.





Il commento di Raffaello Tonon su Ambra Angiolini

Ecco che Tonon ha tuonato così: «Ragazzi con tutto il rispetto per le storie di ognuno e per i disagi di tutti.

Solo a quel punto Sara Manfuso ha detto la sua: «No fermati qui, stai attento con le parole perché questi sono temi molto delicati. Tu non puoi parlare così. Guarda, io sceglierò sempre di non surriscaldarmi, però… ascolta, fammi andare avanti. Ma fammi dire una cosa! Ti prego dai. Prima di tutto noi dobbiamo essere attenti all’uso del linguaggio e riconoscerne soprattutto l’importanza. Tu non puoi dire che è ‘colpa’ sua. Al massimo devi parlare di responsabilità, che è tanto dei giornalisti, quanto degli interlocutori che si muovono negli ambienti lavorativi. Andare contro i difetti, o quelli ritenuti tali, è sbagliato, perché sono l’unicità di una persona. Farlo può essere un danno molto grande. Ambra ha avuto delle conseguenze».

