Amadeus al Quirinale? C'è chi ci prova: un voto per il conduttore di Sanremo durante lo spoglio dell'elezione presidenziale

Amadeus presidente della Repubblica. Nello spoglio della prima votazione per il presidente della Repubblica un voto va al conduttore di Sanremo 2022. Sempre oggi, durante lo spoglio, c'è stato un voto anche per il giornalista e conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa. Il tutto mentre Amadeus è impegnato a mettere a punto gli ultimi dettagli del Festival, che partirà il prossimo 1 febbraio.

Evidentemente anche in questi giorni, di grande tensione per la politica, tensione acuita dai numeri spaventosi della pandemia, c'è qualche "grande elettore" che ha voglia incredibilmente di scherzare.

Non è la prima volta che durante le elezioni del presidente della Repubblica vengono votati personaggi "insoliti" per una carica così rappresentativa. Infatti, nel corso delle elezioni del 2015, quando venne scelto Sergio Mattarella arrivò un voto a Giancarlo Magalli per il quale sui social, a quei tempi, si scatenò una vera e propria "campagna elettorale" portata avanti dai suoi simpatizzanti.

