Amadeus . Valentina Bisti perde ai Soliti Ignoti, ma i fan notano il dettaglio: «Com'è possibile?». Pochi minuti, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, la giornalista del Tg1 Valentina Bisti, testimonial del Fai. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli.

Il percorso di Valentina Bisti è buono, la giornalista accede alla fase finale con un tesoretto di 32mila euro. Entra il parente misterioso: si tratta di Alexandra, 31 anni, sorella di uno degli ignoti. Bisti utilizza tutti gli aiuti e gioca per 12.800 euro. Alla fine dell'indagine, la giornalista sceglie il concorrente numero 3. Parte il classico jingle con il countdown. Ma il finale è amaro, Alexandra è la sorella dell'ignoto numero 5.

Immediati i commenti degli "ignotisti" su Twitter che notano un dettaglio: «Ma l'ignoto numero 3 si chiama Alessandro, non poteva essere fratello di Alexandra». E ancora: «Hanno lo stesso nome, non poteva essere lui». Nulla di fatto dunque, domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 22:59

