Amadeus, la gioia per la vaccinazione: «Finalmente!»

Amadeus si è vaccinato. "Finalmente" esclama il conduttore degli ultimi due Festival di Sanremo. Come documenta la foto postata sull'account Instagram che condivide con la moglie Giovanna, Amadeus può dar sfogo alla sua felicità. «Ieri sera è toccato a me !

Vaccino fatto✔️ ... finalmente!» scrive.

Amadeus si vaccina, la foto caricata sul suo profilo Instagram

Come tutti gli italiani, Amadeus ha aspettato il suo turno, ha fatto la fila e poi si è vaccinato con tanto di mascherina. Nella foto si può notare come il conduttore de I Soliti Ignoti non guardi il braccio dove l'operatore gli sta somministrando il vaccino, tradendo forse una certa "allergia" alle siringhe. Il volto è leggermente teso. Ma poi, come scrive lui stesso nella didascalia, la gioia di aver fatto un passo decisivo forse la fine dell'incubo dell'epidemia prende il sopravvento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 19:11

