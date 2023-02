Amadeus torna ai "Soliti Ignoti": dopo Sanremo è sempre più social

di Redazione web

Amadeus ha aperto il suo primo profilo Instagram il 7 febbraio mentre stava conducendo in diretta la prima serata del Festival di Sanremo. Da quel momento in poi il conduttore più amato d'Italia ha raccolto più di 1 milione di follower e ora si avvicina a quota 2 milioni. Una delle ultime storie che ha postato, lo vede di nuovo negli studi dei "Soliti Ignoti": il conduttore si sta cimentando in un improbabile balletto.

La storia Instagram di Amadeus

Nella sua ultima storia Instagram Amadeus sta ballando con due collaboratrici sulle note di una canzone che ripete in loop "Amadeus". Il conduttore non se la cava malissimo anche se forse avrebbe bisogno di qualche lezione di ballo in più per sciogliersi davvero. La moglie Giovanna è colei che riprende tutto il siparietto e infatti, quando i tre finiscono di ballare, scoppia a ridere.

Il quarto Sanremo di Amadeus

Il quarto Festival di Sanremo condotto da Amadeus ha riscosso grande successo. Il conduttore, che nel caso del Festival è anche direttore artistico, continua a convincere il pubblico, anche quello social, con la scelta del suo cast.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 16:23

