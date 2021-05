Amadeus , i Soliti Ignoti non va in onda su Rai1. Ecco cosa sta succedendo. Stasera, 19 maggio, il seguitissimo game show di Rai1 non va in onda. Per seguire le indagini condotte da Amadeus, i fan "ignotisti" dovranno aspettare domani, 20 maggio. Ma cosa sta succedendo?

Stasera in onda su Rai1, subito dopo il tg, andrà in onda la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La partita, che si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, segna il ritorno dei tifosi allo stadio. L'impianto, di proprietà del Sassuolo, ospiterà 4.300 persone, il 20 per cento della capienza massima.

Il ritorno dei tifosi motiverà le due squadre in campo, che nella manifestazione si sono confrontate in 16 occasioni: sei successi per i bianconeri, quattro quelli dei nerazzurri e sei pareggi. Lo scorso anno, la Juve ha perso in finale con il Napoli. Nel 2019, l'Atalanta perse con la Lazio . Stasera alle 21 il fischio di inizio della finale 2021.

