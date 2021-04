Su Leggo.it le ultime novità. Amadeus , Lillo ospite ai Soliti Ignoti. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile...». Pochi minuti fa è terminata la puntata del game show di Rai1. L'ospite-detective del giorno è Lillo, in onda subito dopo con il film Modalità aereo. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

L'indagine di Lillo è notevole. Il comico di Lol indovina quasi tutti gli ignoti e arriva alla fase finale con 152mila euro. Entra il parente misterioso, la trentottenne Alessia. Lillo trova una somiglianza notevole con l'ignoto numero cinque. Ma decide comunque di non raddoppiare e di conoscere il grado di parentela. Alessia è la sorella di uno degli ignoti. A quel punto, l'attore nota una somiglianza anche con l'ignoto numero quattro, una ragazza con gli stessi occhi di Alessia.

Ma poi sceglie comunque il cinque: «Ha l'ovale del viso identico ad Alessia, scelgo lui». Lillo aveva usufruito di tutti gli aiuti ed era a quota 60.800 euro. Dopo il jingle di rito arriva l'amaro verdetto: «Non è lui mio fratello». Delusione in studio. Ma su Twitter piovono commenti. I fan del programma - gli ignotisti - sono con Lillo: «Era troppo difficile, erano identici tutti e tre». E ancora: «Sembravano tre fratelli». Nulla di fatto, dunque. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

