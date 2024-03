Amadeus e le voci sull'addio alla Rai, la foto con Giorgio Restelli getta nuove ombre: trattative con Nove e Mediaset?

di Redazione web

Tv-mercato in corso? Ad Amadeus, re indiscusso di Rai 1, potrebbero essere arrivate allettanti proposte dalla Rai e non solo. Al momento il conduttore sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con Viale Mazzini, salvo rifiutare qualsiasi proposta su Sanremo, di cui dal 2020 al 2024 è stato il conduttore e direttore artistico. Nessuna intenzione, quindi, di accettare proposte da Mediaset o Warner Bros Discovery.

Tuttavia, Amadeus sui social ha stuzzicato molte fantasie. Dopo il chiacchiericcio su un suo possibile passaggio a Mediaset, ha postato una foto, in una storia Instagram, con Giorgio Restelli, storico dirigente Mediaset delle risorse artistiche. Sì proprio colui che teoricamente dovrebbe portare avanti una trattativa per scipparlo alla Rai.

La smentita di Mediaset

Cologno Monzese, rivelano numerosi giornali, avrebbe smentito seccamente l’esistenza di un’offerta ad Amadeus, che se decidesse di passare a Mediaset dovrebbe ricostruire la sua carriera alla ricerca di format e di un nuovo pubblico. Lo stesso Amadeus che dal 2006 al 2008 era stato a Mediaset, dopo un sofferto addio alla Rai. E proprio lì aveva rilanciato il suo personaggio.

Le voci sulla Warner Bros Discovery

Senza conferma né smentita i rumors su un'offerta da Warner Bros Discovery, che avrebbe proposto ad Amadeus due programmi su Nove, un game quotidiano e un mega evento musicale. È certo, infatti, che, dopo il colpo messo a segno con Fabio Fazio, che con Che tempo che fa continua a brillare in ascolti e interesse mediatico, Nove vuole crescere ancora, costruendo un palinsesto sempre più in grado di competere con le generaliste.

Il rinnovo del contratto con la Rai

Indiscrezioni a parte, sono certi due dati: il contratto con la Rai scade ad agosto e un primo incontro con l'azienda c'è già stato.

Se Sanremo 2025 è escluso, come ha più volte dichiarato lo stesso Amadeus e confermato Viale Mazzini, in ballo ci sono ancora Affari tuoi e Soliti ignoti. Lo stesso Ama, in collegamento con l'amico Fiorello a Viva Rai2!, ha ipotizzato qualche giorno fa anche il ritorno degli Amarello in prima serata in autunno.

