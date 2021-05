Amadeus . I Soliti Ignoti non vanno in onda, salta la puntata. Ecco cosa sta succedendo. Stasera la puntata dei Soliti Ignoti non va in onda, lasciando "a bocca asciutta" i tanti fan ignotisti. Ma qual è il motivo di questa latitanza?

Su Rai1, dalle 20.45 va in onda la partita amichevole Italia - San Marino, banco di prova degli Azzurri prima dell'esordio agli Europei. Nei prossimi giorni, mister Mancini consegnerà la rosa dei ventisei, per lui stasera è l'ultima prova tecnica.

Da domani, sabato 29 maggio, Amadeus e i Soliti Ignoti tornano alla stessa ora su Rai1. Per la gioia dei fan.

