Amadeus su Nove, i Soliti Ignoti si rinnova: dal nome alla strizzata d'occhio ad Affari Tuoi, ecco cosa cambia

Giugno è arrivato e l'esordio di Amadeus su Nove si fa sempre più vicino, anche perché il conduttore televisivo esordirà sulle reti del gruppo Warner Bros Discovery al consueto orario e con il suo vecchio programma: i Soliti Ignoti. Per il game show serale finora andato in onda su Rai Uno, tuttavia, sono in arrivo delle importanti novità dovute al cambio di rete e tante cose non saranno più le stesse di un tempo.





Gabriele Corsi ‘sfrattato’ da Amadeus sul Nove, la reazione e il commento ironico del conduttore

I Soliti Ignoti cambia volto

Ma in cosa consiste questo cambiamento? E, soprattutto, con l'approdo sulle nuove reti il gioco subirà dei mutamenti davvero così grandi e sostanziali? Mentre parte anche la sfida con Stefano De Martino, tutto sembra essere destinato a cambiare. Non ci resta che andare a scoprire in che modo.

