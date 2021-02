Amadeus, la frase choc del concorrente ai Soliti Ignoti. Il conduttore senza parole: «Chi ti ha detto di dirlo?»

Amadeus , la frase inaspettata di uno degli ignoti. Il conduttore senza parole: «Chi ti ha detto di dirlo?». Stasera, in onda su Rai1, il programma preserale condotto da Amadeus. Stasera, il concorrente vip nei panni del detective è Luca Sardella. Ma è il primo ignoto a spiazzare tutti.

Il primo personaggio da "smascherare" si chiama Carlo ed è romano. Indossa una tuta con la scritta Totti. L'ignoto si presenta, dice le sue generalità, ma poi aggiunge un dettaglio inaspettato: «Sono single». Amadeus, basito, chiede spiegazioni: «Cosa hai detto?». E lui ripete: «Sono single». A quel punto, il conduttore divertito sbotta: «Scusa se sono sorpreso, ma è la prima volta che qualcuno lo specifica. Ma ti hanno detto di dirlo?». Carlo risponde: «Mi hanno fatto delle raccomandazioni, forse mi sono confuso». È Luca Sardella a chiosare: «Lui lo dice, non si sa mai...». Poi, l'ignoto viene smascherato: «Sono l'allenatore di Totti della sua squadra di calcio a otto».

Pochi giorni fa, il programma di Amadeus era salito alla ribalta delle cronache per un'altra confessione curiosa avvenuta durante l'indagine per scoprire l'identà degli ignoti. Uno degli ospiti in studio fa una rivelazione inaspettata. All'ignoto in questione viene chiesto l'indizio che si trasmorma in una bizzarra confessione. «Mangio una pizza in quattro minuti», dice l'ospite. Amadeus, incredulo, replica: «Com'è possibile? Quattro minuti? La divori». Nel secondo indizio, l'ignoto golosone rincara la dose: «Il mio dolce preferito è il tortino al cioccolato». Il conduttore, a quel punto, risponde divertito: «Quello è questione di secondi...». Risate in studio.

