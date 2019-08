Amadeus, il figlio Josè giocherà nell'Inter

Mercoledì 28 Agosto 2019, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il figlio digiocherà nell', questo il nome del bambino, difendera infatti dalla prossima stagione la porta dei pulcini nerazzurri, realizzando uno dei grandi sogni di papà.Il nome del piccolo, come facilmente intuibile, non è casuale. Il prossimo conduttore delha infatti raccontato di averlo scelto in onore dello Special One, il grande condottiero della magica Inter del Triplete.José Alberto è nato nel gennaio, anno da ricordare per Amadeus anche per via dellecon rito civile che hanno suggellato la storia d'amore con la sua Giovanna.In attesa delle soddisfazioni inevitabili che arriveranno grazie al, il conduttore ravennate può dunque godersi questa prima grande emozione.