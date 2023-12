Almeno Credo, su RaiPlay Sound il podcast tratto dal libro "L'eternità stanca": orario e luogo della presentazione

Quante sono le fedi che animano oggi la Città Eterna, all’ombra del cupolone? In quanti modi un uomo si può porre la domanda: “Che ci faccio qui?” Tutte le risposte nel nuovo podcast “Almeno credo”, disponibile dal 20 dicembre in esclusiva su RaiPlay Sound, un documentario con elementi di finzione ispirato al libro “L'eternità stanca” di Errico Buonanno, edito da Laterza. Il podcast sarà presentato a La Carretteria, a Roma, in via Galeazzo Alessi 96, domani 20 dicembre alle 19.

Il podcast dal 20 dicembre

Il podcast di Errico Buonanno e Carlo De Ruggieri, prodotto da Oram, è capace di svelare credi e chiese sconosciute che, a volte, vivono a pochi metri da casa. Senza giudizio, anzi, mostrando con il sorriso come l’umanità non faccia che fornirsi risposte. Tutte sbagliate e, al tempo stesso, ognuna valida quanto un’altra. “Almeno credo” si snoda in dieci puntate, nelle quali la voce narrante si alterna a interviste e audio raccolti sul campo da De Ruggieri mentre si cala nelle diverse realtà spirituali: partecipa ai riti, cerca di penetrarne i segreti, fa domande incalzanti tentando di ottenere risposte convincenti, ma non facendo altro che alimentare la sua confusione.

Ogni puntata approfondisce una religione diversa, ognuna delle quali corrisponde a un tentativo disperato di darsi una spiegazione. La storia prende le mosse dal personaggio di Carlo, attore quarantacinquenne in crisi. Agnostico, triste, irrequieto, vive l’approssimarsi della mezza età nel modo peggiore: chiedendosi qual è il senso della vita. È stato appena lasciato dalla storica fidanzata (cui manda vocali ogni volta che crede di aver capito come cambiare) e con il lavoro si trova in un momento di stasi. Da quando ha smesso di fumare, niente sembra più avere un senso. Non la “carriera”, se così si può dire, da attore, che a malapena gli consente di vivere.

Un giorno, sul punto di farla finita, viene interrotto nei suoi tristi propositi dal messaggio di un vecchio amico, Flavio, che ha una rivelazione importante da fargli. Carlo si reca speranzoso a casa sua e l'amico, dopo avergli confidato di essere il Messia, si dice preoccupato per lui, perché, sostiene, è come se gli mancasse l'anima. Nel dipanarsi delle varie puntate, Carlo decide di rivolgersi a tutte le religioni possibili per capire come ritrovarla. Non cerca soluzioni tra le fedi più comuni (il cristianesimo, d’altronde, l'ha già provato), quanto nelle decine di credi, insospettabili, settari, incredibili, di cui è popolata la Capitale.

In ogni puntata, Carlo parlerà con i rappresentanti di un culto differente, ne capirà i principi e le usanze specifiche, e proverà con tutto sé stesso ad affidarsi. “Almeno credo” è un'occasione per l'ascoltatore di meravigliarsi, alla scoperta di templi nascosti nelle cantine dei loro palazzi, di anziane sacerdotesse di culti interspaziali che abitano sulla Tangenziale, di riti millenari che si svolgono nei pub di Trastevere con sottofondo di musica metal, e di capire come persone con racconti diversi hanno tutte provato a dare delle risposte alla domanda più antica dell'umanità. L'ascoltatore segue Carlo nel suo percorso di iniziazione mancata che, dall’angoscia iniziale, lo porta all’unica verità per lui possibile: una risposta definitiva non c’è, eppure cercarla è l’unico senso che possiamo dare alla vita.

