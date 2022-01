Alice Arcuri, a "Oggi è un altro giorno" l'attrice di "Doc": «Nella mia famiglia dottori da cinque generazioni»

Alice Arcuri ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. L’attrice è stata ospite in trasmissione assieme ai colleghi dell’acclamata serie tv “Doc - Nelle tue mani”, dove interpreta il ruolo dell’infettivologa Cecilia Tedeschi.

Alice Arcuri ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno

Alice Arcuri ospite a “Oggi è un altro giorno”

Alice Arcuri in “Doc - Nelle tue mani”, la famosa serie tv di casa RaiUno, veste i panni del medico, una “tradizione” di famiglia: «Sono la prima donna medico di una famiglia di medici – ha spiegato a Serena Bortone - senza esserlo. Mio padre faceva i trapianti di rene e pancreas, mio fratello chirurgo maxillo facciale. Nel passato sono medici da almeno cinque generazioni, infettivologi tra l’altro».

I ricordi della sua infanzia sono legati alla sala operatoria: «Da piccola prendevo i vhs, che si potevano registrare, pensavo di vedere il film di Cenerentola e invece trovavo gli internventi di mio padre. Non mi sconvolgevo, trovavo ci fosse del fascino, si vedevano mani e fili. Per questo già so alcune cose, come la differenza tra la sutura continua e quella intradermica. So fare le iniezioni intramuscolari, se qualcuno sul set avesse bisogno…».

Il destino la voleva sul set della serie: «Quando ho fatto il provino ho pensato che quel ruolo doveva essere mia, ce l’ho nel sangue nel vero senso della parola. Ho recitato con gli strumenti di mio padre… mi sono un po’ inspirata a lui sulla postura e nel modo di parlare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA