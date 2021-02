Alfonso Signorini "ruba" un ospite a Barbara D'Urso: ecco cosa è successo

Alfonso Signorini pare abbia rubato un ospite a Barbara D'Urso. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha soffiato alla regina di Canale 5 Francesco Baccini. Proprio Barbara durante la puntata di domenica 7 febbraio di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice ha dovuto spiegare al suo pubblico che Baccini, nonostante fosse stato annunciato come ospite.

La D'Urso non ha spiegato i motivi per cui l'ospite non era in studio ma si è limitata a sottolineare che gli ospiti vengono annunciati dopo che loro stessi confermano la loro presenza. In diretta ha affermato: «è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael». Così è stato, il mistero si è risolto quando il Grande Fratello Vip 5 ha reso note le anticipazioni del prime time della puntata che andrà in onda lunedì 8 febbraio in cui compare proprio Baccini che si confronterà con Maria Teresa Ruta all'interno della casa.

Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di GF Vip”, si legge nel comunicato diffuso dal Biscione e relativo a ciò che si vedrà stasera al GF Vip. Barbara era riuscita ad accaparrarsi un'esclusiva soffiata però sotto il naso dal collega Signorini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 20:25

