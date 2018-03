Alfonso Sabella e Francesco Montanari a Leggo: il pm e l'attore parlano di Il Cacciatore la serie si Raidue sugli anni della guerra Stato-Mafia

Mercoledì 14 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alfonso Sabella e Francesco Montanari a Leggo: fianco a fianco l'attore romano e il pm di cui incarna il personaggio che ispira Il Cacciatore, la serie tv di Raidue in dodici puntate che racconta gli anni di piombo della guerra tra Stato e mafia nella Sicilia degli attentati a Borsellino e Falcone. "Quell'interrogatorio pazzesco a Brusca che non ricordava quanti uomini aveva ucciso", dice l'ex pm. E l'attore: "Un onore poter essere attore e cittadino. Anmche se avevo paura ad essere un personaggio di fantasia ma ispirato alla vita di un uomo come Alfonso". Intervista di Alvaro Moretti - video Paolo Caprioli/Ag.Toiati