Alessio Boni e il video selfie contro l'acol alla guida: «Non fate le teste di..»

Sabato 26 Ottobre 2019, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa dell’ultima puntata de “la strada di casa 2” in programma martedì 29 su Rai Uno,protagonista della fiction, ha voluto dire la sua sulcon un belmetaforico contro l'. Nel videoselfie pubblicato sui social dil’attore consiglia: «Se avete deciso di, di eccedere un poco, va bene. Ma tenete un ragazzo sobrio e tranquillo che vi porti a casa. Perché voi siete un’opera d’arte, unici al mondo non c’è nessuno uguale a voi. Stateci attenti. Mi raccomando». Con questo videomessaggio anche Alessio Boni ha voluto sostenere, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, il”, conosciuto sul web come«Ci ha fatto enorme piacere ricevere il messaggio di Alessio proprio durante il periodo della fiction Rai La strada di casa 2 dove interpreta il protagonista. Il video che ci ha regalato ci fa capire in modo chiaro che la vita è unica e che non bisogna buttarla via per uno sballo – dichiarail presidente della onlus Generazioni Contatti – sono undici anni che con l’aiuto di vip, docenti e gli studenti italiani cerchiamo di far capire a giovani e adulti che il vero sballo è vivere».