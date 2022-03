Alessia Nobile a "Oggi è un altro giorno": chi è, la carriera e il suo libro "La bambina invisibile"

Alessia Nobile ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Alessia Nobile, pseudonimo del transgender barese Alessia Vessia, è autrice del libro “'La bambina invisibile”, edito da Castelvecchi, in cui racconta il suo percorso di transizione.

Alessia Nobile a "Oggi è un altro giorno"

Alessia Nobile, oggi 43 anni e con una laureata in Scienze Sociali all'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescata, sin da piccola si è sentita all’interno di un corpo sbagliato, facendola diventare appunto “La bambina invisibile”, che ha dato il titolo al suo libro autobiografico: «Avevo 3 anni – ha raccontato in un’intervista a “Vanity Fair” - ed ero costretta a stare con i maschietti, anche se mi sentivo una femminuccia. Quando frequentavo il primo anno di scuola materna, volevo il grembiule rosa come le mie compagne, ma mia madre mi diceva che non era possibile. Per accontentarmi, mi mise un fiocchetto bianco al collo. A scuola, al bagno non sono mai andata: volevo fare la pipì da seduta. Altrimenti, preferivo trattenerla».

