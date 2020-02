Alessia Marcuzzi e l'addio all'Isola dei Famosi: «Ho dato tutto, rifarò Temptation Island Vip»

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà al timone della prossima edizione di, dopo la prima buona prova da conduttrice del reality estivo di casa Mediaset, ma dopo tanti anni di conduzione (cinque)ha detto addio all’. Il programma probabilmente passerà a Ilary Blasi, che a sua volta a ha ceduto lo scettro del Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini.I motivi che l’hanno spinta a scegliere (in accordo con l’azienda, dicevano i gossip) di lasciare l’Isola erano misteriosi, ma Alessia ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” che “si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto” e che potrebbe tornare in futuro nelle vesti di concorrente naufrago: “Nella vita io penso sempre: ‘Mai dire mai”…”.L’edizione che ha preferito è stata quella che ha visto trionfare Raz Degan: “Per me è stato lui il naufrago perfetto. E il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori”.Durante l’estate sarà impegnata col reality “Temptation” (“L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island Vip”), ma ha anche altri progetti: “Sto per lanciare una linea di creme tutte naturali, che si chiamerà “Luce”. E per l’8 marzo, festa della donna, rivoluzionerò il mio blog, “La Pinella”, coinvolgendo sette professioniste. Ma tutte queste attività non avrebbero il seguito che hanno, senza l’affetto del mio pubblico televisivo”.