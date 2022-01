Alessia Marcuzzi e il ritorno in tv: ecco cos'ha detto la conduttrice

Alessia Marcuzzi di nuovo in tv? Da giorni la voce di un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi sugli schermi Mediaset, dopo l’annuncio dell’addio dato soli 6 mesi fa, impazza sul web e la conduttrice ha deciso di svelare i suoi progetti futuri direttamente dal social.

Il post di Alessia Marcuzzi (Instagram)

Alessia Marcuzzi e il ritorno in tv

Da giorni impazza sul web la notizia che vuole Alessia Marcuzzi di nuovo a Mediaset. La conduttrice ha comunicato poco prima dell’estate la sua decisione di lasciare il mondo della tv: «Non riesco più ad immaginarmi – ha fatto sapere sul social lo scorso 30 giugno, dopo circa venticinque anni di militanza sulle reti di Berlusconi - nei programmi che mi venivano proposti». Gli esperti di gossip però la vogliono, solo dopo 6 mesi, già pronta al ripensamento e al suo ritorno alla conduzione, anche di programmi di successo come “Le Iene”.

Alessia Marcuzzi (Instagram)

Il tam tam è evidentemente arrivato alle orecchie di Alessia che ha svelato i suoi piani futuri da instagram, mentre era impegnata a rispondere ai quesiti a riguardo posti dai fan: «E’ una domanda che mi avete fatto in tanti – ha sottolineato - quindi metto questa però insomma include tutti... Anche voi mi mancate un sacco, un sacco, un sacco… Tornerò quando sarò pronta». Nel post la conduttrice conferma che per il momento continua a rimanere lontana dal piccolo schermo: «Era il 16 novembre quando rispondevo a questa vostra domanda. Ecco ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto (Non sempre nel bagno eh!) Sto bene dove sto».

