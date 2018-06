Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

era considerata una dei papabili volti di, il programma Mediaset dedicato ai, ma poi tutto sarebbe sfumato. La conduttrice dell'Isola dei Famosi non è entrata a far parte del cast della trasmissione condotta da. C'è chi tra i fan avrebbe pensato a una sorta di "punizione" per la questione, ma è proprio Alessia a raccontare la sua verità.In un'intervista a Dandolo, pubblicata sul settimanale Oggi e riportata da Dagospia , la conduttrice rivela: «Sarò una donna, forse incosciente e poco lungimirante, ma. I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa. Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola. Questa scelta forse non sarà compresa da tutti. È una decisione presa con il cuore e con molta fatica. Peraltromi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo. Diciamo che il destino e gli eventi hanno deciso per me».Insomma, sarebbe stata proprio Alessia a rinunciare per stare vicino ai suoi ragazzi. E la conduttrice rivela anche la simpatica reazione del figlio Tommy, quando ha scoperto che lo aveva geolocalizzato in diretta: «Mamma stai a esagerà! Ma tranquilla,».