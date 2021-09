Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset pronto lo sbarco in Rai?

Era il 30 giugno quando Alessia Marcuzzi annunciava, con un post su Instagram, il suo ritiro dalle scene Mediaset dopo 25 anni. E questa, ad oggi, è l'unica certezza.

Tra le ipotesi del suo ritiro, ci sono disaccordi economici, ma non solo. Le ultime indiscrezioni, invece, parlano di un suo avvicinamento in Rai. A svelare il retroscena è la rivista Oggi, che parla di probabili ospitate e di un programma tutto suo.

Si legge di un "ingresso spot” per la showgirl in diverse trasmissioni, oppure della sua presenza a “Ballando con le Stelle”, la cui padrona di casa, Milly Carlucci, avrebbe provato ad averla nel cast. Ma il suo approdo nel programma di Rai1 sarebbe più da ballerina per una notte, e non come concorrente fissa.

Inoltre, si parla di un programma tutto suo. La Marcuzzi entrerà nel cast di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio? o forse parteciperà al Festival di Sanremo? Sembra infatti che Amadeus (riconfermato conduttore di Sanremo 2022) stia fiutando la possibilità di avere Alessia Marcuzzi nel suo team. Come riporta Oggi, pare che la Marcuzzi abbia rifiutato un’offerta di La7 in un nuovo programma nel preserale.

Al momento sono solo ipotesi, dato che la Marcuzzi non ha reso nulla di tutto ciò ufficiale e si gode il post vacanze a Formentera con il suo compagno e la figlia Mia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 23:13

